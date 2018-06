Luxemburg (AFP) Die spanische Regierung will "in den kommenden Tagen" offiziell um Hilfe aus dem Euro-Rettungsfonds für den angeschlagenen Bankensektor des Landes bitten. Dieser Schritt sei nur noch eine "reine Formalie", sagte Spaniens Finanzminister Luis de Guindos am Donnerstag in Luxemburg vor einem Treffen der Eurogruppe. Das Wichtigste sei zunächst die Vorlage eines Berichts zum Finanzbedarf der spanischen Banken am Nachmittag. "Davon ausgehend werden wir einen Fahrplan für die Kapitalspritze erarbeiten", fügte de Guindos hinzu.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.