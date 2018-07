Düsseldorf (AFP) Der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Garrelt Duin, ist neuer Wirtschaftsminister in Nordrhein-Westfalen. Der Jurist aus Ostfriesland übernimmt das neugeschaffene Ressort für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk, wie die Düsseldorfer Staatskanzlei am Donnerstag mitteilte. Zugleich berief SPD-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft den SPD-Landesgeneralsekretär Michael Groschek als neuen Minister für Bauen und Verkehr in ihr Kabinett.

