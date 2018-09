Rio de Janeiro (AFP) Mit Trommeln, Spruchbändern und Flaggen ausgestattet haben tausende Aktivisten am Mittwoch im Zentrum von Rio de Janeiro für einen radikalen Umbau der Weltwirtschaft demonstriert. Am Rande des UN-Nachhaltigkeitsgipfels, der am selben Tag in der brasilianischen Metropole eröffnet worden war, setzten sie mit ihrem "Globalen Marsch" ein Zeichen zur Rettung des Planeten. An den friedlichen Demonstrationen beteiligten sich Aktivisten jedweder Couleur - Umweltschützer, Arbeiter und Beamte, genauso wie Feministen und Homosexuelle.

