Leverkusen (SID) - Ex-DFB-Teamchef Rudi Völler hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft für ihr bisheriges EM-Auftreten überschwänglich gelobt. "Wenn man in so einer Gruppe Erster mit neun Punkten wird, dann muss man nicht mehr viel sagen. Das ist einfach überragend, eine absolute Topleistung. Dass es am Ende alles knappe Spiele wurden, war zu erwarten gewesen", sagte der Sportchef des Bundesligisten Bayer Leverkusen auf der Homepage des Werksklubs.

Dem Vize-Europameister von 2008 legt Völler für das Viertelfinalduell mit Griechenland am Freitag (20.45 Uhr/ZDF) Geduld ans Herz: "Man muss kein großer Experte sein, um vorherzusehen, dass das ein sehr einseitiges Spiel werden wird, in dem die Griechen mit Mann und Maus verteidigen und sehr kompakt stehen werden. Es wird schwer werden, sich Chancen zu erspielen. Aber unsere Mannschaft ist spielerisch so stark, fußballerisch so überlegen, dass du automatisch mal die eine oder andere Tormöglichkeit bekommen wirst. Alles in allem ist das eine mehr als machbare Aufgabe."

Über die möglichen deutschen Halbfinalgegner Italien oder England sagte Völler: "Es würde auf jeden Fall ein Klassiker werden. Das sind die Spiele, die dann richtig Spaß machen." Der Weltmeister von 1990 glaubt an eine Neuauflage des EM-Finales von 2008 im Endspiel am 1. Juli in Kiew: "Normalerweise müsste das Endspiel Deutschland gegen Spanien heißen, das sind die beiden besten Mannschaften bei diesem Turnier. Das wäre auch mein Traumfinale."