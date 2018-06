Stockholm (dpa) - In Schweden ist auf dem Gelände eines Atomkraftwerks Sprengstoff auf einem Lastwagen entdeckt worden. Explosionsgefahr habe nicht bestanden, sagte ein Sprecher des Kraftwerks Ringhals dem Rundfunksender SR. Es sei kein Zündmechanismus installiert gewesen. Sicherheitskräfte entdeckten den Sprengstoff, als der Lastwagen in den inneren Bereich des Atomkraftwerks fahren sollte. Das Material war an einem Feuerlöscher befestigt. Das Gelände wird nun umfassend abgesucht.

