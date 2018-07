Berlin (dpa) - Vor dem Spitzengespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zum europäischen Fiskalpakt zeigen sich Regierung und Opposition zuversichtlich. Es bestünden große Chancen, dass in der Runde der Partei- und Fraktionschefs heute eine Einigung erreicht wird, hieß es am Abend in Koalionskreisen. Auch aus den Reihen der SPD kamen optimistische Signale. Die Regierung habe sich bei der Finanztransaktionssteuer entscheidend bewegt, sagte SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier. Ähnlich äußerte sich auch Grünen-Fraktionschef Jürgen Trittin.

