Sydney (dpa) - Ein Boot mit vermutlich 200 Menschen an Bord ist vor der australischen Weihnachtsinsel gekentert. Zwei Schiffe der australischen Marine sind auf dem Weg in das Seegebiet zwischen der Insel und dem indonesischen Festland. Es habe Überlebende gegeben, sagte eine Sprecherin der Seesicherheitsbehörde im Rundfunk, man habe aber keine Zahlen. Jedes Jahr versuchen tausende Flüchtlinge von Indonesien aus illegal nach Australien zu gelangen, teilweise in kaum seetüchtigen Booten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.