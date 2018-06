Paris (AFP) Die Lebensgefährtin des französischen Präsidenten François Hollande hat sich zu dem schwierigen Verhältnis zu ihrer Vorgängerin Ségolène Royal geäußert. "Der Mann, den ich liebe, hatte vor mir eine Frau. Und sie war Präsidentschaftskandidatin. Ich kann damit leben", schrieb Valérie Trierweiler in einem am Donnerstag erschienen Bildband zum Präsidentschaftswahlkampf. Der Kommentar bezog sich auf einen gemeinsamen Wahlkampfauftritt Hollandes mit seiner früheren Partnerin Royal im Frühjahr in Rennes.

