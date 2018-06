München (dpa) - Der ehemalige Trainer des FC Barcelona, Josep Guardiola, will erst im nächsten Jahr über einen neuen Club nachdenken. Er habe mit keinem Verein gesprochen und sei nicht bereit, sich jetzt zu binden, sagte Guardiolas Berater Jose Maria Orobitg dem «kicker».

Der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern München liebäugelt laut Medienberichten mit einer Verpflichtung von Erfolgscoach «Pep» Guardiola. Der 41 Jahre alte Spanier sei ein Kandidat für die Nachfolge von Bayern-Trainer Jupp Heynckes, dessen Vertrag im kommenden Sommer ausläuft.

Guardiola, der in seinen vier Jahren auf der Trainerbank des FC Barcelona 14 Titel gewann, habe ihm gesagt, dass er momentan weder mit den Bayern noch mit anderen Vereinen verhandeln würde. «Das wäre jetzt Zeitverschwendung. Denn Pep weiß ja nicht mal, was er im Frühjahr 2013 machen möchte. Fünf, sechs der großen Vereine haben angefragt, aber Pep will von alledem nichts wissen. Vielleicht sieht das im Februar oder März anders aus», wurde Orobitg zitiert.

Guardiola, der beim FC Barcelona nicht verlängert hatte, will sich nach seinem Abgang bei den Katalanen erst einmal eine Auszeit gönnen. «Vier Jahre sind eine Ewigkeit für einen Coach, vier Jahre machen jeden müde», hatte er seinen Rücktritt begründet.