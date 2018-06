München (SID) - Der Weg zu einer Verpflichtung von Star-Trainer Josep Guardiola durch den Fußball-Rekordmeister Bayern München ist offenbar noch weit: Der Berater des bisherigen Erfolgscoaches des FC Barcelona, Jose Maria Orobitg, fragte nach den aufgekommenen Spekulationen um einen Wechsel 2013 zum FC Bayern bei dem 41 Jahre alten Fußballlehrer nach. "Ich habe mit keinem Verein gesprochen, und ich bin nicht bereit, mich jetzt zu binden", wird Guardiola im kicker zitiert.

Konkrete Verhandlungen hätten nicht stattgefunden. "Nein, auch nicht mit anderen. Das wäre jetzt Zeitverschwendung. Denn Pep weiß ja nicht mal, was er im Frühjahr 2013 machen möchte. Fünf, sechs der großen Vereine haben angefragt, aber Pep will von alledem nichts wissen. Vielleicht sieht das im Februar oder März anders aus", betonte Orobitg.

Angeblich möchte Guardiola mit seiner Familie nach New York umziehen. Der Katalane denkt an eine einjährige schöpferische Pause. Orobitg: "Guardiola hat mir sogar verboten, Kontakt mit Vereinen aufzunehmen, weil wir sonst all die umlaufenden Gerüchte alimentieren. Aber das ist schwierig, man trifft sich ja auch mal bei einer Gala, und dann heißt es prompt: Da wird verhandelt."

Spaniens Weltmeister-Trainer Vicente del Bosque kann sich derweil gut vorstellen, dass Pep Guardiola ab 2013 die Bayern trainiert. "Guardiola könnte morgen anfangen und würde es super machen. Er spricht gutes Englisch und hätte auch sonst kein Problem, seine Ideen zu vermitteln. Ich würde es begrüßen", sagte der 61-Jährige der Bild-Zeitung.

Barcelonas Torwart Victor Valdés sieht es ähnlich wie del Bosque: "Guardiola passt zu jedem Verein auf der Welt und würde überall Erfolg haben. Er würde ein wenig Zeit brauchen, um den Spielern seine Spielidee zu vermitteln, doch dann würde es laufen. Erst recht beim FC Bayern, einem der größten Vereine auf der Welt."

Am vergangenen Dienstag hatte es Medienberichte gegeben, dass die Bayern auf der Suche nach einem Nachfolger von Cheftrainer Jupp Heynckes ab 2013 Kontakte zum Bruder des Erfolgstrainers, Pere Guardiola, aufgenommen hätten.

Real Madrids Mittelfeld-Ass Sami Khedira hatte am Mittwoch ebenfalls einen möglichen Wechsel von Guardiola an die Isar positiv bewertet. "Was er bei Barcelona geleistet hat, ist aller Ehren wert. Er zählt zu den ganz großen Trainern. Bayern ist ein großer Verein, es würde gut passen. Er sucht ja eine neue Herausforderung. Mal schauen, was passiert", hatte der deutsche Nationalspieler in Danzig gesagt.

Bayern-Profi Thomas Müller wollte sich dagegen nicht zu den Spekulationen äußern: "Das sind Vereinsbelange, hier geht es nur um die EM." Auch Holger Badstuber hatte sich zurückgehalten: "Wir haben einen großen Trainer. Was danach kommt, habe ich nicht in der Hand. Das soll das Präsidium regeln."