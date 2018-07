Dortmund (SID) - Double-Gewinner Borussia Dortmund hat sich mit dem ehemaligen U21-Nationalspieler Julian Schieber vom Ligakonkurrenten VfB Stuttgart verstärkt und damit einen Nachfolger für den Paraguayer Lucas Barrios gefunden. Angreifer Schieber erhält beim BVB einen Vierjahresvertrag mit einer Laufzeit bis 30. Juni 2016, allerdings muss er noch die sportärztliche Untersuchung absolvieren. Angeblich soll der 1,88 m große Stürmer 5,5 Millionen Euro Ablöse kosten. Der Südamerikaner Barrios war für zwölf Millionen Euro Ablöse zum chinesischen Erstligisten Guangzhou Evergrande gewechselt.

Beim 4:4 am 30. März zwischen den Westfalen und dem VfB war Schieber zweifacher Torschütze für die Gäste gewesen und hatte sich damit nachdrücklich bei der Borussia empfohlen. "Wir freuen uns, mit Julian Schieber einen jungen deutschen Spieler zu bekommen, der hervorragend in unser Team passt und eine große Perspektive besitzt", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc.

Seit mehreren Wochen hatten beide Klubs über den Transfer verhandelt. "Es fällt uns alles andere als leicht, ein Eigengewächs wie Julian ziehen zu lassen, aber er wollte seinen Vertrag beim VfB nicht verlängern. Deshalb ist der vorzeitige Wechsel für alle Beteiligten jetzt die beste Lösung", sagte VfB-Sportdirektor Fredi Bobic.

Der aus Backnang stammende Schieber, dessen Vertrag in Stuttgart noch bis 30. Juni 2013 lief, spielte seit 2006 für die Schwaben. In der Saison 2010/2011 war er für ein Jahr an den 1. FC Nürnberg ausgeliehen worden.

Zuvor hatten die Westfalen schon Nationalspieler Marco Reus vom Ligarivalen Borussia Mönchengladbach (17,1 Millionen Euro Ablöse), Leonardo Bittencourt vom Zweitligisten Energie Cottbus (3,0 Millionen) und Oliver Kirch vom Bundesliga-Absteiger 1. FC Kaiserslautern (400.000) verpflichtet.