Freiburg (SID) - Die Profis von Fußball-Bundesligist SC Freiburg steigen nach der Sommerpause erst Mitte nächster Woche wieder ins Training ein. Doch bereits jetzt steht fest, dass Stürmer Sebastian Freis zu Beginn der Vorbereitung kürzertreten muss. Der 27-Jährige hatte sich in der vergangenen Woche in der Freiburger Uniklinik an der Nasenscheidewand operieren lassen müssen, die sich in Folge eines Zusammenpralls am letzten Spieltag der abgelaufenen Saison verkrümmt hatte.

Freis hatte sich bei einem Luftduell mit Dortmunds Neven Subotic Brüche an Nase, Augenhöhle und Schläfe zugezogen. Zwar heilten die Blessuren ohne Eingriff ab, doch ein Problem blieb. "Ich habe durch ein Nasenloch sehr schlecht Luft bekommen. Das ist für einen Leistungssportler natürlich nicht gerade leistungsfördernd", sagte Freis dem kicker.

Während die Teamkollegen des Angreifers am kommenden Mittwoch (27. Juni) wieder voll ins Training einsteigen, wird Freis zunächst mit leichten Laufeinheiten beginnen.