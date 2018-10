Houston (SID) - Der frühere Fußball-Nationalspieler Torsten Frings hat mit dem FC Toronto in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) in letzter Minute den zweiten Saisonsieg verpasst. Die Kanadier verspielten am 14. Spieltag einen Zwei-Tore-Vorsprung und mussten sich bei Houston Dynamo mit einem 3:3 (3:1) begnügen. Mit nunmehr vier Punkten liegt Toronto weiter am Tabellenende der Eastern Conference.

Nachdem Bobby Boswell (20.) die Toronto-Führung durch Jeremy Hall (13.) ausgeglichen hatte, schoss der frühere niederländische Nationalspieler Danny Koevermans (22./45.) die Gäste erneut in Front. Doch ein Doppelpack von Will Bruin (73./90.) verdarb dem Frings-Klub den Dreier.