Kaiserslautern (SID) - Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern lässt aller Voraussicht nach seinen Kapitän Christian Tiffert ziehen. Der FCK-Vorstandsvorsitzende Stefan Kuntz sagte dem SID, Tiffert sei am Mittwoch zu Vertragsverhandlungen mit den Seattle Sounders in die USA gereist. Kuntz bestätigte damit einen Bericht des kicker.

Die "Roten Teufel" werden dem 30-Jährigen, der zuvor auch für den MSV Duisburg und den VfB Stuttgart in Deutschland aktiv war, bei einem Wechsel in die Major League Soccer (MLS) keine Steine in den Weg legen. "Ich hatte viele Anfragen, auch aus der Bundesliga. Es hat sich aber leider alles zerschlagen", sagte der ehemalige U21-Nationalspieler. In der MLS würde Tiffert auf die ehemaligen Nationalspieler Torsten Frings (Toronto FC) und Arne Friedrich (Chicago Fire) treffen.