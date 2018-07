München (SID) - Bayern München hat die Bemühungen um den spanischen Fußball-Nationalspieler Javi Martínez offenbar intensiviert. Der deutsche Rekordmeister habe dem 23-Jährigen ein konkretes Angebot vorgelegt, schrieb die Münchner tz in ihrer Donnerstagausgabe. Überdies seien die Bayern bereit, die von Athletic Bilbao gefordete Ablöse von 40 Millionen Euro auf den Tisch zu legen. Das Fachmagazin kicker berichtete, es bahne sich eine Transferlösung an. Die Ablöse sei jedoch "weit weg von jener irrwitzigen Forderung".

Martínez hat unterdessen am Donnerstag angekündigt, sich erst nach der EM zu seiner Zukunft zu äußern. Das sagte der 23 Jahre alte Defensivspezialist in Diensten des spanischen Erstligisten Athletic Bilbao am Donnerstag auf einer Pressekonferenz im EM-Quartier des Welt- und Europameisters im polnischen Gniewino: "Ich denke hier bei der EM nicht an die Zukunft oder an andere Mannschaften."

Der FC Bayern soll Martínez einen äußerst lukrativen langfristigen Vertrag angeboten haben, schrieb die spanische Tageszeitung AS. Ein fürstliches Netto-Jahressalär in Höhe von sieben Millionen Euro stünde zur Debatte. Das Angebot, hieß es aus seinem Umfeld, reize Martínez sehr. Bei der EM in Polen und der Ukraine kam der Defensivspieler bislang nur bei Spaniens Vorrundensieg gegen Irland (4:0) zum Einsatz.