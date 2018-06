Warschau (dpa) - Bei der Fußball-EM in Polen und der Ukraine startet heute die K.o.-Phase. Superstar Cristiano Ronaldo will Portugal am Abend gegen die Tschechen ins Halbfinale der Europameisterschaft führen. Die Portugiesen gehen als Favorit in das Duell im Warschauer Nationalstadion. Die Tschechen hoffen, dass Mittelfeld-Regisseur Tomas Rosicky doch noch rechtzeitig fit wird. Morgen geht es dann für die deutsche Nationalmannschaft gegen Griechenland um den Halbfinal-Einzug.

