Oldenburg (SID) - Handball-Nationalspielerin Angie Geschke wird den Bundesligisten VfL Oldenburg verlassen und beim norwegischen Erstligisten Vipers Kristianstad einen Zweijahresvertrag unterschreiben. Die 27-Jährige hatte in den vergangenen vier Jahren großen Anteil an den Erfolgen des VfL Oldenburg, der mit Geschke 2008 den Europapokal sowie 2009 und 2012 den DHB-Pokal gewann. In der abgelaufenen Saison war sie mit 145 Treffern aus dem linken Rückraum die torgefährlichste Oldenburger Spielerin.

In Kristiansand trifft Geschke auf einen alten Bekannten. Unter Trainer Thomas Hørlyk spielte sie bereits zwei Jahre lang beim Frankfurter HC.