Jakarta (AFP) Ein Gericht im indonesischen Jakarta hat den mutmaßlichen Drahtzieher der Anschläge von Bali, Umar Patek, am Donnerstag zu 20 Jahren Haft verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte lebenslange Haft für den 45-jährigen gefordert, der unter anderem an der Mischung des Sprengstoffs für die Attentate auf der Ferieninsel Bali mit 202 Toten im Jahr 2002 beteiligt gewesen sein soll. Patek, der seit Februar vor Gericht stand, musste sich in sechs Anklagepunkten verantworten, darunter Mord, Bombenbau und illegaler Waffenbesitz.

