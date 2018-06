Jakarta (AFP) Beim Absturz eines Militärflugzeugs über einem Wohngebiet sind in Indonesien sechs Menschen ums Leben gekommen. Wie ein Sprecher der Luftwaffe am Donnerstag mitteilte, befand sich die Maschine vom Typ Fokker 27 auf einem Trainingsflug, als sie auf einen Wohnkomplex der Armee in der Hauptstadt Jakarta stürzte. An Bord seien sieben Besatzungsmitglieder gewesen. Das indonesische Fernsehen zeigte Bilder riesiger Rauchschwaden über der Unglücksstelle.

