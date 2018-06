Rabat (AFP) Nach einem ersten Fehlschlag ist das Schweizer Solarflugzeug "Solar Impulse" erneut zu einem Flug in die südmarokkanische Stadt Ouarzazate aufgebrochen, wo das größte Solarkraftwerk der Welt entstehen soll. Mit fünfminütiger Verspätung startete der ausschließlich mit Sonnenenergie betriebene 1,6-Tonnen-Flieger mit dem Schweizer Piloten André Borschberg an Bord am Donnerstagmorgen von der Hauptstadt Rabat aus in die rund 550 Kilometer entfernte Wüstenstadt. Wegen starken Windes hatte Borschberg Mittwoch vergangener Woche den Flug auf halber Strecke abbrechen müssen.

