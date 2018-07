New York (dpa) - Barfuß an den Altar: Die amerikanische Countrysängerin Wynonna Judd («I Saw the Light») hat den Drummer ihrer Band «The Big Noise» geheiratet.

Judd (48) sparte nicht am Hochzeitskleid, einer Kreation des Designers Houri Barahimi. Dafür verzichtete sie auf Schuhe, wie das «Us»-Magazin am Donnerstag berichtete. Ihr Ehemann, Cactus Moser, trug in Wild-West-Manier einen Pistolenhalfter unter dem Smoking. Die Zeremonie fand nach Angaben der Zeitschrift bereits am 10. Juni auf Judds Ranch in Leiper's Fork im US-Bundesstaat Tennessee statt.

Moser ist bereits der dritte Mann der Grammy-Preisträgerin. Wynonna Judd, deren Platten nur unter ihrem Vornamen erscheinen, hat zwei Kinder aus der ersten Ehe. Sie startete ihre Karriere neben Mutter Naomi in dem Country-Duo «The Judds», tritt aber seit 1991 solo auf.

