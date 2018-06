Optimismus vor Berliner Spitzengespräch über Fiskalpakt

Berlin (dpa) - Vor dem Spitzengespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zum europäischen Fiskalpakt zeigen sich Regierung und Opposition zuversichtlich. Es bestünden große Chancen, dass in der Runde der Partei- und Fraktionschefs heute eine Einigung erreicht wird, hieß es am Abend in Koalitionskreisen. Auch aus den Reihen der SPD kamen optimistische Signale. Die Regierung habe sich bei der Finanztransaktionssteuer entscheidend bewegt, sagte SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier. Ähnlich äußerte sich auch Grünen-Fraktionschef Jürgen Trittin.

Merkel will Spanien bei Rekapitalisierung der Banken helfen

Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Spanien Unterstützung bei den Bemühungen um eine Rekapitalisierung seiner Banken zugesichert. Dies werde für mehr Sicherheit auf den Finanzmärkten sorgen, sagte Merkel nach einem Gespräch mit dem niederländischen Regierungschef Mark Rutte. Madrid solle jetzt einen Antrag stellen und spezifizieren, was es genau wolle. Merkel und Rutte zeigten sich einig, dass die Bankenaufsicht in Europa verbessert werden müsse. Sie könne sich vorstellen, dass hierbei die Europäische Zentralbank eine wichtigere Rolle übernehme, so Merkel.

Bekanntgabe des Siegers der Präsidentenwahl in Ägypten verschoben

Kairo (dpa) - Vor dem Hintergrund wachsender Spannungen im Land hat die ägyptische Wahlkommission die Bekanntgabe des Siegers der Präsidentenwahl auf unbestimmte Zeit verschoben. Man brauche mehr Zeit, um Manipulationsvorwürfen nachzugehen, hieß es am späten Abend in Kairo. Rund 400 Beschwerden hätten die Lager der beiden Kandidaten eingereicht. Ursprünglich sollte das Ergebnis heute verkündet werden. Sowohl der religiös-konservative Mohammed Mursi von der Muslimbruderschaft als auch Ahmed Schafik - ein Vertrauter des gestürzten Präsidenten Husni Mubarak - beanspruchen den Sieg für

Breivik-Prozess wird mit Plädoyers abgeschlossen

Oslo (dpa) - Im Prozess gegen den Massenmörder Anders Behring Breivik beginnen heute die Schlussplädoyers. Der rechtsradikale Islamhasser hatte mit einer Autobombe in Oslo und bei einem Massaker auf der Insel Utøya 77 Menschen getötet. Offen ist, ob der 33-Jährige bei der Urteilsverkündung Ende Juli oder im August als zurechnungsfähig eingestuft wird. Die Staatsanwaltschaft hatte bei der Anklageerhebung auf unzurechnungsfähig plädiert und verlangt, Breivik dauerhaft in der geschlossenen Psychiatrie unterzubringen.

«Rio+20»-Gipfel sucht Wege für nachhaltige Entwicklung

Rio de Janeiro (dpa) - Beim UN-Nachhaltigkeitsgipfel «Rio+20» setzen heute die mehr als 100 Staats- und Regierungschefs ihre Beratungen fort. Im Zentrum steht eine Abschlussdeklaration, die ein ressourcenschonenderes und kohlenstoffärmeres Wirtschaftsmodell auf den Weg bringen soll. Die deutsche Delegation wird von Umweltminister Peter Altmaier geführt. Altmaier bezeichnete die Vorlage des Entwurfes als tragfähige Grundlage. Heftige Kritik kommt dagegen von Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace.

Rumänien: Verurteilter Ex-Premier unternahm Selbstmordversuch

Bukarest (dpa) - Kurz nach seiner Verurteilung zu einer Haftstrafe hat der rumänische Ex-Ministerpräsident Adrian Nastase versucht, sich mit einem Revolver das Leben zu nehmen. Das bestätigte die rumänische Generalstaatsanwaltschaft. Auf Live-Bildern des rumänischen Fernsehens war zu sehen, wie die Polizei zu Nastases Wohnung kam, um ihn ins Gefängnis zu bringen. Wenige Minuten später fuhr dann ein Krankenwagen vor, der den Ex-Premier ins Krankenhaus brachte. Das oberste Gericht in Bukarest hatte Nastase wegen illegaler Parteienfinanzierung zu zwei Jahren Haft verurteilt.