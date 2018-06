Löw hat keinen Elfmeter-Plan - Schweinsteiger wäre Kandidat

Danzig (dpa) - Joachim Löw hat noch keinen Plan für ein mögliches Elfmeterschießen im EM-Viertelfinale gegen Griechenland. «Der Trainer muss dann nach 120 Minuten entscheiden», sagte der Bundestrainer am Donnerstag in einem Interview mehreren privaten deutschen TV-Sendern im Teamquartier in Danzig. Auch Bastian Schweinsteiger, der im verlorenen Champions-League-Endspiel des FC Bayern gegen den FC Chelsea den letzten Münchner Elfmeter an den Pfosten geschossen hatte, könnte zu Löws Schützen gehören. «Schweinsteiger hat genug Selbstbewusstsein», betonte der Chefcoach.

Teammanager Smicer: Rosicky gegen Portugal nur auf der Bank

Warschau (dpa) - Tschechiens Spielmacher Tomas Rosicky wird im Viertelfinale der Fußball-EM gegen Portugal am Donnerstagabend vorerst nur auf der Bank sitzen. «Tomas wird mit Sicherheit nicht von Beginn an spielen», sagte Tschechiens Teammanager Vladimír Smicer wenige Stunden vor der Partie im Warschauer Nationalstadion dem tschechischen Fernsehsender CT. «Falls es später im Spiel aber eng wird, könnte er versuchen, uns zu helfen», sagte Smicer. Rosicky laboriert an einer Achillessehnenverletzung.

Kein Protest gegen «Torklau» - Blochin soll bleiben

Kiew (dpa) - Trotz des Scheiterns in der EM-Vorrunde will der ukrainische Fußballverband FFU nach dem «Torklau von Donezk» keinen Protest gegen die 0:1-Niederlage gegen England einlegen. Der Verband werde keine Schritte gegen die Fehlentscheidung des ungarischen Schiedsrichtergespanns unternehmen, sagte Verbandspräsident Grigori Surkis am Donnerstag in Kiew. Ungeachtet des frühen Ausscheidens des Co-Gastgebers wünsche er sich einen Verbleib von Nationaltrainer Oleg Blochin, betonte Surkis. Der Coach besitze einen Vertrag bis 2014 und sollte die Mannschaft durch die kommende WM-Qualifikation führen.

Völler lobt EM-Elf: «Das ist einfach überragend»

Leverkusen (dpa) - Der frühere DFB-Teamchef Rudi Völler hat die bisherige Leistung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der EM in Polen und der Ukraine in höchsten Tönen gelobt. «Wenn man in so einer Gruppe Erster mit neun Punkten wird, dann muss man nicht mehr viel sagen», erklärte der Sportdirektor von Bayer Leverkusen in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview auf der Homepage des Bundesligisten. «Das ist einfach überragend, eine absolute Topleistung.»

Ribéry und Nasri kehren ins Training zurück - Keine Einsatz-Gefahr

Donezk (dpa) - Die französischen Fußball-Nationalspieler Franck Ribéry und Samir Nasri müssen laut Co-Trainer Alain Boghossian nicht um einen Einsatz im EM-Viertelfinale gegen Spanien bangen. «Ihnen geht es sehr gut», sagte Boghossian zwei Tage vor dem K.o.-Spiel am Samstag in Donezk. Ribéry hatte das Training am Mittwoch wegen eines Schlags auf die Ferse beim 0:2 im letzten Vorrundenspiel gegen Schweden abgebrochen. Nasri war mit Knieproblemen ebenfalls geschont worden.

Englands Young vor Viertelfinale gegen Italien angeschlagen

Krakau (dpa) - England bangt vor dem Viertelfinale der Fußball-EM am Sonntag gegen Italien um den Einsatz von Ashley Young. Dem Mittelfeldspieler von Manchester United bereitet immer noch sein Schienbein Probleme. Er hatte im letzten Gruppenspiel am Dienstag gegen die Ukraine (1:0) einen Schlang abbekommen. Young absolvierte bislang alle drei EM-Spiele über die volle Distanz.

Tennisprofi Petzschner in 's-Hertogenbosch im Halbfinale

's-Hertogenbosch (dpa) - Tennisprofi Philipp Petzschner steht beim ATP-Turnier im niederländischen 's-Hertogenbosch im Halbfinale. Der Bayreuther setzte sich am Donnerstag gegen den Franzosen Edouard Roger-Vasselin mit 6:4, 7:6 (8:6) durch, nachdem er tags zuvor noch kampflos ins Viertelfinale eingezogen war. In der Vorschlussrunde des mit 398 250 dotierten ATP-Rasenturniers trifft der 28-Jährige nun auf Xavier Malisse. Der Belgier hatte Gilles Müller aus Luxemburg mit 6:3, 4:6, 6:1 bezwungen.

Weitspringer Morgunow verbessert ältesten Junioren-Weltrekord

Tscheboksary/Russland (dpa) - Der russische Weitspringer Sergej Morgunow hat den ältesten Junioren-Weltrekord der Leichtathletik nach fast 40 Jahren gebrochen. Bei den nationalen Junioren-Meisterschaften in Tscheboksary holte sich der 19-Jährige am Mittwochabend den Titel mit 8,35 Metern und stellte damit auch die Jahresweltbestleistung ein. Bei regulären Windverhältnissen sprang Morgunow einen Zentimeter weiter als Olympiasieger Randy Williams (USA) bei den Sommerspielen am 8. September 1972 in München.

Golfstar Kaymer mit zähem Start in Köln - Siem besser

Pulheim (dpa) - Deutschlands Golfstar Martin Kaymer hat bei der BMW International Open in Pulheim einen zähen Start hingelegt. Mit 71 Schlägen landete der Sieger von 2008 am Donnerstagmittag auf dem Par-72-Kurs im GC Gut Lärchenhof bei Köln vorerst im Mittelfeld. Vier Tage nach dem 15. Rang bei der US Open hatte der 27-Jährige aus Mettmann nach nur zwei Stunden Schlaf Probleme mit dem Jetlag. Der Ratinger Marcel Siem (68) kam im selben Flight besser zurecht, vergab aber auf den letzten Löchern ein besseres Resultat.

MSV Duisburg verpflichtet Perthel - Auftakt am Sonntag

Duisburg (dpa) - Der MSV Duisburg forciert seine Planungen für die nächste Saison in der 2. Fußball-Bundesliga. Wie der Club am Donnerstag bestätigte, ist der Wechsel von Timo Perthel perfekt. Der 23 Jahre alte Linksverteidiger war zuletzt für den Zweitliga-Absteiger Hansa Rostock aktiv und wurde in Duisburg für zwei Jahre gebunden. Neben Perthel sollen beim Trainingsauftakt der «Zebras» am Sonntag (16.00 Uhr) auch die bereits verpflichteten Zugänge Adil Lachheb (Erzgebirge Aue), Sören Brandy (SC Paderborn) und Julian Koch (Borussia Dortmund) dem Publikum präsentiert werden.

Nach Skandalurteil: Punktrichter stimmen für Pacquiao

Hamburg (dpa) - Die Niederlage von Star-Boxer Manny Pacquiao gegen Timothy Bradley vor zwölf Tagen war keine. Das haben die fünf Punktrichter am Mittwochabend (Ortszeit) in den USA bekanntgegeben, die im Auftrag des Weltverbandes WBO eine Neubewertung des WM-Duells im Weltergewicht per Video vornahmen. Wie die WBO informierte, soll das Fehlurteil aber bestehenbleiben. Stattdessen ist ein Rückkampf geplant. Der Amerikaner Bradley war am 9. Juni überraschend zum Sieger erklärt worden, obwohl WBO-Weltmeister Pacquiao deutlich mehr geschlagen und getroffen hatte.