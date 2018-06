St. Petersburg (AFP) Ungeachtet der seit Monaten andauernden Proteste in Russland hat Präsident Wladimir Putin tiefgreifende Reformen ausgeschlossen. Russland müsse sein "nationales Demokratiemodell" suchen, sagte Putin zur Eröffnung des Internationalen Wirtschaftsforums in St. Petersburg am Donnerstag. Der Wunsch nach Wandel sei "eindeutig ein Motor des Fortschritts", doch wenn er zur Zerstörung des sozialen Friedens und des Staates führe, sei er "kontraproduktiv und sogar gefährlich".

