New York (SID) - Der renommierte US-Künstler und Sportporträtmaler LeRoy Neiman ist am Mittwoch im Alter von 91 Jahren in einem New Yorker Krankenhaus gestorben. Der langjährige Freund von Muhammad Ali war fünfmal bei Olympischen Spielen als offizieller Maler im Einsatz und fing auch die Formel 1 in Monaco sowie das Pferderennen in Ascot bildlich ein.

Zudem skizzierte Neiman Sportstars wie Baseball-Legende Babe Ruth (1895-1948), Basketballer Michael "Air" Jordan oder Ali. Den früheren Schwergewichts-Weltmeister begleitete Neiman über 15 Jahre. Die Bilder des 70 Jahre alten Boxers sind in einer nach Neiman benannten Galerie im Muhammad Ali Center in Louisville in Kentucky zu besichtigen.