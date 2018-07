Zagreb (SID) - Die deutsche Kanu-Flotte will sich bei den Europameisterschaften in Zagreb Selbstvertrauen für die Olympischen Spiele in London holen. "Wir wollen den Schwung der EM für die letzte Etappe der Vorbereitung auf London ausnutzen. Zwar stellen unsere Athleten jeder eigene Ansprüche an den Wettkampf in Zagreb, insgesamt aber wollen wir schon in der Spitze mitfahren", sagte Chefbundestrainer Reiner Kießler vor der am Freitag auf dem Jarun-See beginnenden EM.

Insgesamt ist der DKV mit 21 Athleten vertreten. "Dabei werden nicht unbedingt immer Siegleistungen erwartet, dafür war insbesondere in den Mannschaftsbooten die gemeinsame Vorbereitung auf die EM auch etwas kurz. Ziel ist aufbauend auf den Ergebnissen von Zagreb vielmehr noch eine Leistungssteigerung bis zu den Spielen in London", meinte Kießler.

In Zagreb wird die deutsche Flotte erstmals die Olympiaboote unter Wettkampfbedingungen testen. An der Spitze des DKV-Aufgebotes stehen in Max Hoff (Essen) im Kajak-Einer, Sebastian Brendel (Potsdam) im Canadier-Einer sowie Martin Hollstein/Andreas Ihle (Neubrandenburg/Magdeburg) im Kajak-Zweier drei Titelträger aus dem Vorjahr. Die Finals in Zagreb finden am Samstag und Sonntag statt.