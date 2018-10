London (SID) - Der britische Tennisprofi Andy Murray wagt bei den Olympischen Spielen in London (27. Juli bis 12. August) wie vier Jahre zuvor in Peking einen Doppelstart. Der Weltranglistenvierte wurde am Donnerstag als erstes Mitglied des Tennisteams der Gastgeber benannt. "Diesen Sommer für Großbritannien eine Medaille zu gewinnen, ist eines meiner obersten Ziele", sagte Murray, der im Doppel wie vor vier Jahren an der Seite seines Bruders Jamie antritt.

Das Olympia-Turnier findet vom 28. Juli bis zum 5. August auf den Rasenplätzen von Wimbledon statt. Auf der Anlage des All England Club kann sich Murray ab Sonntag beim dritten Grand-Slam-Turnier des Jahres auf die Sommerspiele vorbereiten, um besser als 2008 in Peking abzuschneiden. Damals scheiterte der 22-malige Turniersieger im Einzel bereits in der ersten und im Doppel in der zweiten Runde.