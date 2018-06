Eastbourne (SID) - Angelique Kerber hat das Halbfinale des WTA-Rasenturniers in Eastbourne erreicht und befindet sich wenige Tage vor dem Wimbledon-Start (ab 25. Juni) in glänzender Form. Die 24-Jährige aus Kiel hatte beim 6:2, 6:4 im Linkshänderinnen-Duell gegen Jekaterina Makarowa (Russland) trotz zweimaliger Regenunterbrechung wenig Mühe und ist nun gemessen an der Anzahl ihrer Siege die erfolgreichste Spielerin 2012 im Tennis-Zirkus.

Mit dem 39. Erfolg in diesem Jahr überflügelte Kerber Australian-Open-Siegerin Wiktoria Asarenka (Weißrussland) und Agnieszka Radwanska (Polen/jeweils 38 Siege). In der Runde der letzten Vier trifft die Weltranglistenachte Kerber bei der Wimbledon-Generalprobe am Freitag auf die ungesetzte Klara Zakopalova aus Tschechien, die Anastasia Pawljutschenkowa (Russland) mit 6:3, 7:5 ausschaltete.

Die deutsche Nummer eins Kerber, die in Eastbourne an Nummer fünf gesetzt ist, könnte mit zwei weiteren Erfolgen im Devonshire Park ihren insgesamt dritten Turniersieg feiern. "Angie" steht in der laufenden Saison bereits zum siebten Mal im Semifinale. In diesem Jahr hat die US-Open-Halbfinalistin von 2011 bereits die Hallen-Tournaments in Paris und Kopenhagen gewonnen und war zuletzt bei den French Open im Viertelfinale ausgeschieden.