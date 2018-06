's-Hertogenbosch (SID) - Tennisprofi Philipp Petzschner (Bayreuth) hat beim ATP-Turnier in 's-Hertogenbosch das Halbfinale erreicht, in dem er auf den Belgier Xavier Malisse trifft. Im Viertelfinale der mit 398.250 Euro dotierten Rasen-Veranstaltung in den Niederlanden gewann der Qualifikant mit 6:4, 7:6 (8:6) gegen Edouard Roger-Vasselin, Nummer 69 der Weltrangliste. Im ersten Tour-Duell mit dem Franzosen benötigte der auf Position 145 gelistete Deutsche 1:37 Stunden für seinen Sieg.

In 's-Hertogenbosch hatte Petzschner erstmals seit Februar die Auftakthürde bei einem ATP-Turnier überstanden. Anschließend erreichte der einzige Deutsche im Hauptfeld gegen den Kroaten Mate Pavic kampflos das Viertelfinale.