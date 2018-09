Oslo (dpa) - Im Osloer Prozess gegen den Massenmörder Anders Behring Breivik beginnen heute die Schlussplädoyers. Der rechtsradikale Islamhasser hatte am 22. Juli letzten Jahres mit einer Autobombe in Oslo und bei einem Massaker auf der Insel Utøya 77 Menschen getötet.

Als offen gilt in der norwegischen Hauptstadt, ob der 33-Jährige bei der Urteilsverkündung Ende Juli oder im August als zurechnungsfähig eingestuft wird. Die Staatsanwaltschaft hatte bei der Anklageerhebung auf nicht schuldfähig plädiert und Breiviks dauerhafte Einweisung in eine geschlossene Psychiatrie verlangt. Der geständige, aber nicht reuige Attentäter will als zurechnungsfähig verurteilt werden.

Das zehnwöchige Gerichtsverfahren zu dem beispiellosen Verbrechen wurde in weiten Teilen vom norwegischen Fernsehen und von Internetmedien direkt übertragen.

