Wiesbaden (dpa) - Von Januar bis April sind in diesem Jahr weniger Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen als ein Jahr zuvor in diesen Monaten. Auf deutschen Straßen starben bis Ende April 1012 Menschen bei Unfällen - 7,1 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Besonders stark sank die Zahl der Unfalltoten im April: um 27 Prozent. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts stieg aber die Zahl der Unfälle. Von Januar bis April registrierte die Polizei 740 800 Straßenverkehrsunfälle, ein Plus von gut drei Prozent.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.