Miami (AFP) Das US-Hurrikanzentrum NHC hat den Wirbelsturm "Chris" offiziell zum ersten Hurrikan der diesjährigen Saison erklärt. Der Sturm habe Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Stundenkilometern erreicht, teilte das US-Hurrikanzentrum NHC am Donnerstag in Miami mit. "Chris" befindet sich demnach rund 1000 Kilometer vor der Küste der kanadischen Insel Neufundland und bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 32 Stundenkilometern in nordöstlicher Richtung.

