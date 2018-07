München (dpa) - Viele Autobahn-Raststätten in Europa sind laut ADAC familienunfreundlich und bieten zu wenig für behinderte Gäste. Der Autoclub forderte zudem eine kostenlose Toilettenbenutzung.

In seinem am Donnerstag veröffentlichten Rastanlagentest 2012 nahm der ADAC 65 Betriebe entlang wichtiger Reiserouten in 13 Ländern unter die Lupe. Darunter waren in Deutschland sechs Raststätten und sechs Autohöfe.

Keine Rastanlage bekam im Gesamtergebnis ein «sehr gut». 33 Raststätten wurde mit «gut» bewertet, 27 Mal gab es «ausreichend» und fünf Rastanlagen fielen mit «mangelhaft» durch.

