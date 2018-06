Dubai (AFP) Im Golfstaat Bahrain ist die Polizei am Freitag mit Gummigeschossen gegen schiitische Demonstranten vorgegangen. Dabei seien mehrere Anhänger der Oppositionsbewegung Al-Wefak verletzt worden, erklärte die Gruppe. Al-Wefak-Chef Scheich Ali Salman sei am Rücken und an der Schulter getroffen worden, als die Polizei gegen die Demonstration rund drei Kilometer nördlich der Hauptstadt Manama vorgegangen sei. Die Polizisten hätten die Demonstranten brutal verfolgt und zusammengeschlagen, teilte Al-Wefak mit.

