New York (dpa) - Die Ratingagentur Moody's hat vor dem Hintergrund der europäischen Schuldenkrise zu einem Rundumschlag gegen die Großbanken ausgeholt. Sie stufte am späten insgesamt 15 Kreditinstitute mit einem weltweiten Kapitalmarktgeschäft herab, darunter auch die Deutsche Bank. Die abgestuften Banken seien in besonderer Weise den Risiken des Kapitalmarkts ausgesetzt, erklärte der zuständige Moody's-Experte Greg Bauer. Im schlimmsten Falle ging es gleich drei Bonitätsnoten nach unten. Das traf allerdings nur auf die Credit Suisse zu.

