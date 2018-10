Düsseldorf (AFP) Autokäufer erhalten in Deutschland derzeit so hohe Nachlässe wie seit langem nicht mehr. Das Rabattniveau habe im Juni den höchsten Stand seit sieben Jahren erreicht, zitierte das "Handelsblatt" vom Freitag aus einer Untersuchung des Center Automotive Research (CAR) an der Universität Duisburg-Essen. Die Anzahl der beworbenen Rabattaktionen sei zwar leicht gesunken. Das Niveau der durchschnittlichen Preisnachlässe durch Sondermodelle, Sonderfinanzierungen, Leasing oder direkte Rabatte sei aber im Vergleich zum Mai von 11,5 auf 11,9 Prozent gestiegen.

