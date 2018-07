Berlin (AFP) Die Eröffnung des neuen Flughafens Berlin-Brandenburg (BER) könnte Medienberichten zufolge erneut verschoben und der Bau deutlich teurer als geplant werden. Nach Informationen der "Berliner Morgenpost" (Freitagsausgabe) stellte die zuständige Baubehörde des Landkreises Dahme-Spreewald in einem Brief an die Flughafengesellschaft den Termin infrage.

