Berlin (AFP) Die in Deutschland lebenden Griechen und Spanier überweisen angesichts der schlechten Wirtschaftslage in ihren Heimatländern deutlich mehr Geld. "Die Geldtransfers von Deutschland nach Griechenland und nach Spanien weisen plötzlich hohe zweistellige Wachstumsraten auf", sagte der Chef des Geldtransfer-Anbieters Western Union, Hikmet Ersek, der "Welt am Sonntag". "Die Euro-Krise hat einiges in Bewegung gebracht." Größte Kundengruppe von Western Union in Deutschland sind demnach weiterhin die Türken.

