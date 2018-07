Luxemburg (AFP) Die EU-Länder haben sich nicht auf die Einführung einer Finanztransaktionssteuer in der gesamten Europäischen Union einigen können. Der Vorschlag der EU-Kommission zur gemeinsamen Einführung einer solchen Abgabe in allen 27 EU-Ländern "hat nicht die erforderliche einstimmige Unterstützung erhalten", sagte die dänische Finanzministerin Margrethe Vestager am Freitag in Luxemburg.

