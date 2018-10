Bad Segeberg (AFP) Zu einem wahrhaft tierischen "Einbruch" sind Polizisten im schleswig-holsteinischen Quickborn gerufen worden: Dort war eine Kuh von ihrer Weide ausgebüxt und durch eine Fensterscheibe in ein Haus gesprungen. Wie die Beamten am Freitag in Bad Segeberg weiter mitteilten, hatte sich das Rind bereits im Wohnzimmer "gemütlich gemacht" und auf den Boden gelegt, als die von Zeugen alarmierten Einsatzkräfte eintrafen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.