Karlsruhe (AFP) Ärzte, die Provisionen von Pharmafirmen annehmen, machen sich nicht wegen Bestechlichkeit strafbar. Umgekehrt machen sich Pharmareferenten, die Gelder anbieten, nicht der Bestechung schuldig, wie der Bundesgerichtshof (BGH) in einem am Freitag in Karlsruhe bekanntgegebenen Grundsatzbeschluss entschied. Konkret kann danach eine Pharmareferentin mit einem Freispruch rechnen, die einem Arzt Schecks in Höhe von rund 18.000 Euro übergeben hatte. (Az: GSSt 2/11)

