Luxemburg (AFP) Spaniens Finanzminister Luis de Guindos hat sich hinter die Forderung des Internationalen Währungsfonds (IWF) gestellt, dass angeschlagene Banken direkt Hilfe aus den Euro-Rettungsfonds erhalten sollen. "Das ist eine Möglichkeit", sagte de Guindos am Rande eines Treffens mit seinen europäischen Kollegen am Freitag in Luxemburg. IWF-Chefin Christine Lagarde hatte der Eurogruppe am Vorabend eine Analyse zur Lage der Währungsunion vorgelegt und eine Reihe von weitreichenden Maßnahmen gefordert, die besonders bei der deutschen Regierung kritisch gesehen werden dürften.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.