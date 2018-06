Berlin/London (AFP) Der Preis für Superbenzin liegt zu Beginn der Sommerferien in drei Bundesländern zwölf Cent unter dem Höchststand Ende April - für den Mineralölwirtschaftsverband (MWV) der Beweis dafür, dass sich der Weltmarktpreis für Benzin nicht nach den deutschen Schulferien richtet. Die Tankstellenpreise folgten vielmehr den Beschaffungskosten, und das seien Weltmarktpreise, erklärte der MWV am Freitag in Berlin. Demnach lag der Preis im Wochenmittel bei 1,56 Euro pro Liter E10.

