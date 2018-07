Danzig (SID) - Joachim Löw hat die Startformation der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für das EM-Viertelfinale in Danzig gegen Griechenland mächtig durcheinandergewirbelt. Im Gegensatz zum 2:1 im abschließenden Gruppenspiel gegen Dänemark am vergangenen Sonntag in Lwiw hat der Bundestrainer die erste Elf gleich auf vier Positionen verändert.

Sehr überraschend ist dabei, dass Löw den dreifachen EM-Torschützen Mario Gomez durch Miroslav Klose ersetzt. Der 34-Jährige bestreitet sein 120. Länderspiel (63 Tore). Aber nicht weniger spektakulär sind zwei weitere Wechsel im Offensivbereich: Auf der rechten Außenbahn kommt der künftige Dortmunder Marco Reus zu seinem ersten EM-Einsatz und spielt für WM-Torschützenkönig Thomas Müller. Auf links beginnt der Leverkusener André Schürrle für den gebürtigen Polen Lukas Podolski, der gegen die Dänen sein 100. Länderspiel bestritten hatte.

Auf der rechten Verteidigerposition rückt der zuletzt gesperrte Jerome Boateng wieder in die Startformation. Dafür muss Lars Bender weichen, der gegen Dänemark den 2:1-Siegtreffer erzielt hatte. Die Innenverteidigung vor Torwart Manuel Neuer bilden wie in den drei Gruppenspielen erneut Mats Hummels und Holger Badstuber, auf der linken Seite spielt Kapitän Philipp Lahm. Sami Khedira und Bastian Schweinsteiger agieren im defensiven Mittelfeld. - Die deutsche Mannschaftsaufstellung gegen Griechenland:

1 Neuer - 20 Boateng, 5 Hummels, 14 Badstuber, 16 Lahm - 7 Schweinsteiger, 6 Khedira - 21 Reus, 8 Özil, 9 Schürrle - 11 Klose