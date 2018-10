Rom (dpa) - Die Spitzen der vier größten Volkswirtschaften der Eurozone beraten heute über die Schuldenkrise. Italiens Regierungschef Mario Monti, Bundeskanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Staatspräsident François Hollande und Spaniens Regierungschef Mariano Rajoy kommen zu einem Vierer-Gipfel in Rom zusammen. Das Treffen wurde auf Wunsch Merkels um mehrere Stunden vorgezogen. Die Kanzlerin will am Abend beim EM-Viertelfinale zwischen Deutschland und Griechenland dabei sein.

