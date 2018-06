Luxemburg (dpa) - Die EU-Finanzminister unternehmen heute in Luxemburg den vermutlich letzten Anlauf, doch noch eine «große Lösung» für die umstrittene EU-Finanzsteuer auf den Weg zu bringen. Mehrere Länder - darunter Deutschland - pochen darauf, Nägel mit Köpfen zu machen und in einer kleineren Gruppe voranzugehen. Die EU ist in der Frage der Steuer tief gespalten - Großbritannien und Schweden lehnen sie ab. Mit der Steuer soll der Finanzsektor an den enormen Kosten der Krise beteiligt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.