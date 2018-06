Luxemburg (dpa) - Die EU-Finanzminister unternehmen heute in Luxemburg den vermutlich letzten Anlauf, doch noch eine «große Lösung» für die umstrittene EU-Finanzsteuer auf den Weg zu bringen. Die EU ist in der Frage tief gespalten - Großbritannien und Schweden lehnen sie ab. Mehrere Länder - darunter Deutschland - wollen Nägel mit Köpfen machen und notfalls in einer kleineren Gruppe vorangehen. Mit der Steuer soll der Finanzsektor an den enormen Kosten der Krise beteiligt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.