Paris (AFP) Um die Schule ihres Sohnes zu finanzieren, hat eine 52-jährige Mutter in der Nähe der südfranzösischen Stadt Grasse zu einem kriminellen Mittel gegriffen: sie baute Cannabis in ihrer Garage an. Dort richtete sich die Frau, die am Freitag zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt wurde, nach Justizangaben eine kleine Drogenplantage ein. Die Tennis- und Bridgelehrerin brachte riesige Lampen und ein Belüftungssystem für die Pflanzen an, deren Verkauf ihr 600 bis 800 Euro im Monat einbrachte.

