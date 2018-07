Bielefeld (SID) - Fußball-Drittligist Arminia Bielefeld hat Stephan Salger verpflichtet. Der 22 Jahre alte Linksverteidiger war in der vergangenen Saison von Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln an den VfL Osnabrück ausgeliehen worden und erhält bei den Ostwestfalen einen Dreijahresvertrag bis Juni 2015. Zudem teilen die Bielefelder am Freitag auf ihrer Internetseite mit, dass der Kontrakt mit Mittelfeldspieler Sebastian Hille (31) um zwei Jahre bis Juni 2014 verlängert wurde.