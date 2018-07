Danzig (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steht im EM-Halbfinale. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw besiegte am Abend Griechenland mit 4:2 und trifft nun am kommenden Donnerstag auf England oder Italien. Kapitän Philipp Lahm, Sami Khedira, Miroslav Klose und Marco Reus erzielten vor 39 000 Zuschauern die Treffer für die DFB-Elf. Georgios Samaras und Dimitrios Salpingidis per Handelfmeter trafen für Griechenland. Mit dem Erfolg gegen den Europameister von 2004 im polnischen Danzig feierte die Löw-Truppe ihren 15. Pflichtspielsieg nacheinander und stellte damit eine neue Bestmarke auf.

